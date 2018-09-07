У Донецьку почалися обшуки в "мінфіні "ДНР"

Зазначається, що обшуки проходять у всіх приміщеннях, нікого не випускають.

У "міністерстві фінансів "ДНР" почалися обшуки.

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Про це повідомив так званий депутат самопроголошеної республіки Владислав Бердичевський. "В "мінфін "ДНР" зайшли аудитори під охороною людей у балаклаві", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляють "Новости Донбасса", главою "мінфіну "ДНР" й одним із трьох віце-прем'єрів" є Катерина Матющенко. За інформацією сепаратистського ресурсу, сьогодні вона була відсутня на засіданні "парламенту "ДНР".

ЗМІ повідомили, що з окупованого Донецька до Москви почало тікати оточення вбитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

Зокрема, з Донбасу вже виїхали радники Захарченка Олександр Козаков і "Сєвєр". Також поїхав до Москви "Ташкент" - "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв, який був поруч із Захарченком у момент вибуху й отримав поранення.