На Донбасі провели раптову перевірку сил авіації і ППО (відео)

Результати перевірки засвідчили готовність чергових сил до дій за призначенням, а раптова перевірка сил протиповітряної оборони показала високу готовність визначених підрозділів до відбиття повітряного нападу.

В районі проведення Операції Об’єднаних сил здійснили раптову перевірку чергових сил авіації та сил протиповітряної оборони, що прикривають важливі об’єкти.

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Як сьогодні повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил, перевірку провели 7 вересня за наказом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

В ході перевірки були відпрацьовані питання наведення авіації (штурмової та вертольотів армійської авіації) на наземні та морські цілі.

«Результати перевірки засвідчили готовність чергових сил до дій за призначенням, а раптова перевірка сил ППО показала високу готовність визначених підрозділів до відбиття повітряного нападу. Подібні тренування та перевірки проводитимуться й надалі», - сказано у повідомленні.