Прикордонники проводять навчання зі стрільбами поблизу Криму (фоторепортаж)

Особовий склад оперативно-бойової прикордонної комендатури Бердянського загону проходить навчання поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом у Генічеському районі Херсонської області. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

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Навчання військовослужбовців проводиться для підвищення їхньої майстерності, зокрема, у виконанні стрільб з різних видів зброї. Також прикордонники вже відпрацювали елементи тактичної медицини.

Крім того, бійці здійснили розгортання в бойовий порядок з маршу та взяття під охорону й оборону визначеної ділянки. А під час руху колони провели перевірку бойового дозору шляхом учбової закладки мінно-вибухового пристрою на маршруті руху колони, а також здійснили тренування у разі спроби заблокувати рух колони цивільними.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.