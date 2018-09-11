До Донецька повертається "стара банда" - "Хмурий" і люди Суркова

На Донбасі можуть початися бурхливі події після приїзду старих ватажків бойовиків.

В окупований Донецьк після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка починають з'їжджатися одіозні люди – російський кадровий військовий Сергій Дубинський (псевдонім Петровський, позивний "Хмурий"), причетний до трагедії MH17, а також люди помічника президента РФ Владислава Суркова.

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У російських ЗМІ пишуть, що до Донецька вже прибули старі куратори Суркова з позивними "Чайка" і "Патріот", які "працювали" на Донбасі у 2014-2015 роках, передає "Сегодня".

Зазначимо, що останнім часом в т. зв. "ДНР" і "ЛНР" ситуація загострилася. Ще в минулому році прибрали від влади Ігоря Плотницького, нещодавно відправили до "Гіві" і "Мотороли" Олександра Захарченка, "Ташкент" зі спільниками тікає до Росії, а новим ватажком у "ДНР" став відомий Пушилін, призначені "вибори" в невизнаних республіках.

Так, координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук вважає, що в Донецьку шоу тільки починається. На його думку, на окупованих територіях йде протистояння російських спецслужб – ФСБ і ГРУ.