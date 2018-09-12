За словами терориста Гіркіна, окупований Донбас збиралися відправити назад до складу України "в рамках федералізації".

Росія, яка розв'язала війну на Донбасі, за словами терориста Ігоря Гіркіна, нібито не збиралася включати окуповані території до свого складу.

Про це втікач до Росії "Стрєлков" заявив в ефірі "Рой ТБ". "Екс-міністр оборони "ДНР" зазначив, що саме тому Донбас розграбували.

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"Якусь користь від цього паразитичну отримали, тобто висмоктали звідти якусь кількість кваліфікованих кадрів, у першу чергу середнього технічного персоналу, робочих кадрів, яких гостро не вистачає на сучасних російських підприємствах в оборонці. І все. Ось весь ефект від того, що зробили московські куратори", - заявив він.

За словами терориста Гіркіна, Донбас ніхто ніколи не збирався робити ні Придністров'ям, ні Абхазією: "Його заздалегідь збиралися відправити назад до складу України в рамках Мінських, не Мінських угод... Тому він нікому не був потрібен і його тупо грабували під керівництвом... Суркова".

Раніше в українській розвідці повідомляли, що за знищенням ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка стоїть безпосередньо ФСБ РФ. У Москві думають замінити його Ігорем Гіркіним ("Стрєлковим").