Захищає від пропаганди: ветеран АТО пояснив важливість для бійців нового вітання "Слава Україні!"

На думку волонтера, подібні зміни дають додатковий захист від психологічного та інформаційного впливу Кремля.

Введене в Україні на офіційному рівні нове військове вітання "Слава Україні!" допоможе убезпечити солдатів від пропагандистського впливу росіян і підніме їх бойовий дух.

Про це розповів волонтер і ветеран АТО Ярослав Гай, передає «Обозреватель». За його словами, подібні зміни дають додатковий захист від психологічного та інформаційного впливу Кремля.

"Хтось каже, що краще б нам більше дали нової зброї. А я скажу, що будь-яка держава і будь-яке суспільство будуються на загальних міфах, загальних традиціях, визначеної ідеології. Я пам'ятаю, як в 2014 році після Майдану ми, заряджені цією енергією Майдану, пішли в добровольчий батальйон, тому що Росія підвела війська під кордон, відбулося захоплення Криму", - пояснив Гай.

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Він розповів, як командир їх батальйону, генерал Кульчицький, вітав бійців виключно за статутом: "Бажаю здоров'я, товариші...". Добровольці ж, за словами Гая, хоча і відповідали: "Бажаємо здоров'я, товаришу генерал!", але потім завжди додавали: "Слава Україні! Героям слава!".

"Він це не сприймав, не відповідав "Героям слава". А через місяць, коли ми здали вже на берети, він нами дуже пишався, і ось він прийшов до нас і тихо так: "Слава Україні". І тут я зрозумів, що армія - змінюється", - запевнив ветеран.

Гай підкреслив, що всі сьогоднішні зміни в ЗСУ: форма, берети, назви, знаки тощо - це дуже важливо.

"Адже чому люди під час революції біжать захоплювати парламент? Можна ж себе зібрати свій парламент в іншій будівлі? Тому що це символи. Символи об'єднують людей. І ось зараз ми працюємо над зміною цих символів", - резюмував волонтер.