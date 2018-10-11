Порошенко підписав закон, який закріплює для армії і поліції вітання "Слава Україні! - Героям слава!"

Президент Петро Порошенко підписав закон, який закріплює для армії та поліції вітання «Слава Україні! – Героям слава!».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби в рамках робочої поїздки до Хмельницькій області.

«Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину і поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрямок оновлення військових статутів», - заявив він.

«Парламент підтримав пропозиції президента, прийняв закон, і я його підписав щодо зміни до військових статутів стосовно військового вітання. «Слава Україні!» є сьогодні абсолютно природнім для кожного українського воїна й для кожного українського громадянина», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!» (№ 9036).

Законом закріплюється привітання у Збройних силах та в Національній поліції «Слава Україні!» та відповідь «Героям слава!».

Законом вносяться зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону «Про Національну поліцію України» щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

Також у законі закріплено звернення «пане (пані)» замість «товаришу», хоча в першому читанні пропонувалося залишити і звернення «товариш».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.