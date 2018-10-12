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На територію школи на Луганщині впала частина ракети, дітей евакуювали (фото, відео)

13:42, 12 жовтня 2018
Війна
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У Лисичанську біля школи впала частина ракети / фото Facebook Віталій Шведов

На територію школи №27 в місті Лисичанськ Луганської області впала частина снаряду. Жителі міста в соцмережах повідомляють, що був чутний вибух.

Депутат Лисичанської міськради Віталій Шведов на своїй сторінці в Facebook написав, що вибух стався в повітрі. За його словами, вибухнула ракета, частина якої і впала на територію школи.

Після вибуху ракети в повітрі залишилося хмара / фото Facebook

"Дійсно стався хлопок над мікрорайоном ГТВ ракети, попередньо, типу "Оса", болванка балансира (гіроскоп) впала на подвір'я ЗОШ №27, а носова частина з блоком управління в парку ГТВ біля колишнього пам'ятника", - повідомив депутат.

фото Facebook Віталій Шведов

Дітей зі школи евакуювали, заняття призупинені. За словами Шведова, частини снаряда, що впали біля школи, не бойові і не несуть загрози.

Територію оточили, на місці працюють вибухотехніки.

фото Facebook Віталій Шведов

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Теги: #школа#ракета#вибух#Луганщина