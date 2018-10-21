На Донбасі бойовики 8 раз обстріляли військових, троє поранені

У порівнянні з минулою добою загострилася ситуація на Луганському напрямку - опорні пункти українських військових поблизу Кримського були обстріляні з мінометів калібру 82 мм.

З початку сьогоднішніх доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, троє українських військових отримали поранення.

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Як повідомляє прес-центр Об'єднаних сил в Facebook, у порівнянні з минулою добою дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку - опорні пункти українських військ поблизу Кримського були обстріляні з мінометів калібру 82 мм, забороненого Мінськими угодами, а позиції біля Щастя піддалися вогню зі стрілецької зброї .

"В цілому ворог відкрив прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Красногорівка. У разі загрози життю і здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь. На жаль, не вдалося уникнути санітарних втрат - троє українських вояків зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об'єднаних сил.