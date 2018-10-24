"Моторошне видовище": у мережі показали свіжі фото з окупованого Донецька

Помітна присутність символіки "ДНР", фонтани не працюють.

Відеоблогер Костянтин Скорятін, який проживає у непідконтрольному українській владі Донецьку, здійснив велопрогулянку центральним парком відпочинку ім. Щербакова, потім – навколо колишнього стадіону "Шахтар".

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"Сам парк за останні п'ять років практично не змінився... Всі кафешки, що були, працюють. Звичайно, змінилася кількість відвідувачів", – передають слова Скорятіна "Донецкие новости".

"Одразу на в'їзді, трохи вище від входу, ми бачимо ось таке моторошне видовище", – анонсує блогер згорілий в 2016 році дельфінарій "Немо".

Через відсутність відвідувачів у будні дні атракціони закриті, помітна присутність символіки "ДНР", фонтани не працюють.

Раніше переселенка з непідконтрольного українському уряду Донецька Інна Малашенко відвідала рідне місто і після повернення опублікувала фото побаченого.