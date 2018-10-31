У Чернівецькій області попрощалися з загиблим на Донбасі бійцем

Солдат загинув 28 жовтня під кулі снайпера у районі населеного пункту Кримське Новоайдарського району Луганської області.

У Чернівецькій області сьогодні попрощалися із військовослужбовцем 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитром Дарієм, який 28 жовтня загинув під кулі снайпера у районі населеного пункту Кримське Новоайдарського району Луганської області.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні приблизно о 9.00 тіло загиблого військовослужбовця привезли до Чернівців, де з ним попрощалися приблизно 200 місцевих мешканців, серед яких – місцеві волонтери, громадські діячі та посадовці. Священики на Центральній площі провели панахиду за загиблим.

Після цього тіло Дарія відвезли до його рідного села Суховерхова Кіцманського району. Церемонія прощання з бійцем відбулась у Будинку культури села Суховерхів. На прощання з ним прийшли понад 300 людей.

Солдат Дарій загинув 28 жовтня приблизно о 02.00 від кулі снайпера у Луганській області. Він народився 25 жовтня 1971 року в селі Сергії Путильського району Чернівецької області. З родичів у нього залишилась мати, 1939 року народження, яка перебуває у будинку пристарілих у Кіцмані.

Боєць проходив військову службу по мобілізації у військовій частині В4673 високомобільних десантних військ (Львів) з серпня 2014 по вересень 2015 року. Був призваний на військову службу за контрактом у вересні 2018 року.