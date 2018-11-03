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Росія відгородилася від «ЛНР» колючим парканом (фото)

16:07, 03 листопада 2018
Війна
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У мережі показали фото паркану між "ЛНР" і Росією / фото twitter.com/fake_LNR

В мережі опублікували фото огорожі з колючого дроту, який встановила Росія, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Знімок зроблений з території окупованої Луганщини.

Відповідні зображення оприлюднив у Twitter блогер з ніком "ЛНР (Коливано-Бджолария)".

"Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан у районі Піщанівка (нижче Ізвариного) з боку РФ вздовж Кам'янки", – підписані знімки.

Користувачі соцмереж одразу висміяли поява огорожі на кордоні РФ і Луганської області.

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Теги: #ЛНР#Росія на Донбасі