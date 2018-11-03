Росія відгородилася від «ЛНР» колючим парканом (фото)

Місце, де зроблена фотографія, за словами користувачів мережі, — в районі Піщанівки (нижче Ізвариного) вздовж Кам'янки.

В мережі опублікували фото огорожі з колючого дроту, який встановила Росія, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Знімок зроблений з території окупованої Луганщини.

Відповідні зображення оприлюднив у Twitter блогер з ніком "ЛНР (Коливано-Бджолария)".

"Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан у районі Піщанівка (нижче Ізвариного) з боку РФ вздовж Кам'янки", – підписані знімки.

Пруфы як ЛНР приєднується до РФ, новий паркан у районі Песчановки (нижче Ізварине) з боку РФ вздовж Кам'янки pic.twitter.com/8Uk9jsa57a — ЛНР (Коливано-Бджолария) (@fake_LNR) November 3, 2018

Користувачі соцмереж одразу висміяли поява огорожі на кордоні РФ і Луганської області.

У Ізварине на в їзді величезна напис pic.twitter.com/EFMwHReXeH — Anri Tina (@Anri_Tina) November 3, 2018

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