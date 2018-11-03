Росія відгородилася від «ЛНР» колючим парканом (фото)
В мережі опублікували фото огорожі з колючого дроту, який встановила Росія, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Знімок зроблений з території окупованої Луганщини.
Відповідні зображення оприлюднив у Twitter блогер з ніком "ЛНР (Коливано-Бджолария)".
"Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан у районі Піщанівка (нижче Ізвариного) з боку РФ вздовж Кам'янки", – підписані знімки.
Пруфы як ЛНР приєднується до РФ, новий паркан у районі Песчановки (нижче Ізварине) з боку РФ вздовж Кам'янки pic.twitter.com/8Uk9jsa57a— ЛНР (Коливано-Бджолария) (@fake_LNR) November 3, 2018
Користувачі соцмереж одразу висміяли поява огорожі на кордоні РФ і Луганської області.
У Ізварине на в їзді величезна напис pic.twitter.com/EFMwHReXeH— Anri Tina (@Anri_Tina) November 3, 2018
Жарти в соцмережах:
Під напругою?— БАБЦЯ ОЛЕНКА 🇺🇦🇮🇹 (@Helen77828508) November 3, 2018