З'явилося відео стрільб ЗСУ поблизу Криму

У Херсонській області почалися бойові стрільби, контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої і малої дальності, які триватимуть до 4 листопада.

На державному полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проходять бойові стрільби зенітних ракетних комплексів малої і середньої дальності. Читайте такожТурчинов назвавши мету масштабних навчань і стрільб ЗСУ біля Новини (фоторепортаж) Відповідне відео опубліковано у Facebook секретаря РНБО Олександра Турчинова. Метою комплексних навчань та випробувань з бойовими стрільбами ЗРК С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полігоні є відпрацювання системи багатоешелонної протиповітряної оборони країни Як повідомляв УНІАН, Україна перекрила частину повітряного простору над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля окупованого Криму через проведення бойових стрільб з 1 по 4 листопада.

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