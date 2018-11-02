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З'явилося відео стрільб ЗСУ поблизу Криму

16:30, 02 листопада 2018
Війна
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На державному полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проходять бойові стрільби зенітних ракетних комплексів малої і середньої дальності.

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Відповідне відео опубліковано у Facebook секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Метою комплексних навчань та випробувань з бойовими стрільбами ЗРК С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полігоні є відпрацювання системи багатоешелонної протиповітряної оборони країни

Як повідомляв УНІАН, Україна перекрила частину повітряного простору над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля окупованого Криму через проведення бойових стрільб з 1 по 4 листопада.

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Теги: #Крим#ЗСУ#Турчинов