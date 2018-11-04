У штабі ООС показали відео тренувань з протидії прориву через кордон

Також правоохоронці вчилися шукати у важкодоступних місцях вантажівок вибухівку і зброю.

На блокпосту неподалік міста Покровськ Донецької області відбулися тактичні навчання підрозділів Патрульної служби поліції особливого призначення у складі Об'єднаних сил з протидії незаконному перетину лінії розмежування в Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці у Facebook.

Напередодні правоохоронці за участі інструкторів тренінгового центру Головного управління Національної поліції у Донецькій області відпрацьовували дії особового складу під час несення служби, зокрема, у разі виникнення позаштатних ситуацій на стаціонарних і мобільних блокпостах вздовж лінії розмежування.

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"Відпрацьовано тактику дій поліцейських у разі здійснення водіями спроби прориву через стаціонарний блокпост.., відпрацьовано дії особового складу у разі спроби злочинцями перетнути зону дії мобільного блокпосту, зокрема зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

Також під час навчань відпрацьовувалася організація перевірок великогабаритного транспорту на предмет перевезення заборонених предметів: зброї, боєприпасів, вибухівки та наркотичних речовин.

Для цього застосовувалися новітні види техніки, що дозволяють перевіряти транспортні засоби, зокрема важкодоступні місця, із відображенням на електронних носіях.

Нагадаємо, 30 жовтня на узбережжі Азовського моря відбулися чергові навчання за участю військовослужбовців Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Під час навчань бійці відпрацьовували виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ, відбиття атак десанту з моря, а також маневрування та евакуацію техніки під прикриттям димової завіси.

Зазначимо, Україна має намір до кінця року створити базу Військово-морських сил в Азовському морі. Докладніше про необхідність нарощування військової присутності у регіоні читайте в статті Юрія Бутусова "Азовський фронт" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".