"Паспорти" псевдореспублік напередодні "виборів" на Донбасі видають за спрощеною процедурою - ГУР

Паспорти видаватимуть усім бажаючим навіть у день голосування.

Окупаційна влада на Донбасі вирішила видавати «паспорти» громадянина «ДНР/ЛНР» за спрощеною процедурою у зв’язку з т.зв. «виборами», які планується провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.

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«Російські окупаційні адміністрації посилюють заходи з примушення взяти участь у голосуванні усіх осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, до «голів міських (районних, селищних) рад» надійшло розпорядження забезпечити можливість отримання т.зв. «паспорта громадянина «ДНР/ЛНР» за спрощеною процедурою усім особам, які виявлять бажання взяти участь у т.зв. «виборах». Передбачається, що навіть 11 листопада повинна бути забезпечена можливість оформити т.зв. «паспорт» і пред’явити його на виборчій дільниці для участі у голосуванні», - сказав Гуцуляк.

Водночас, зазначив він, у медичних закладах триває перевірка наявності т.зв. «паспортів» у стаціонарних хворих, з доведенням до них попередження про примусову виписку з формулюванням «за порушення режиму лікування» усіх, хто не проголосує. Крім того, здійснюється посилений тиск на керівництво бюджетних й приватних організацій та підприємств, у т.ч. керівників навчальних закладів, яких попереджують про звільнення з роботи, у разі не участі у «виборах» їх підлеглих та студентів.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

В ЄС і США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.