Бойовики погрожують підприємцям за неявку на псевдовибори на окупованому Донбасі

Через погрози керівники підприємств на окупованих територіях звертаються до колективу і просять працівників піти на вибори.

Бойовики на Донбасі направляють озброєних людей до керівників різних підприємств на окупованих територіях. Вони вимагають від керівників забезпечити явку на так звані "вибори".

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Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на заяву представника Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павла Лисянського.

"Заходять до керівників та наказують у примусовому порядку скільки людей повинно бути, кажуть, які санкції будуть. Санкції - тюрма або ще гірше", - каже Лисянський.

За словами Лисянського, потім керівники підприємств звертаються до колективу і просять піти на вибори, бо інакше їх вб’ють.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у псевдореспубліках в окремих районах Донецької та Луганської областей відбудуться так звані "вибори".

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв’язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, запланованих на 11 листопада.