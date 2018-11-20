Волонтери показали фото із шахти Бутівка на Донбасі, де точилися криваві бої

Оборону на цьому напрямку наразі тримають бійці 92-ої бригади.

Передову на Донбасі засипало снігом. Відповідне фото опубліковано 20 листопада.

Світлини із шахти "Бутівка", за яку взимку 2015 року точилися криваві бої, опублікували волонтери фонду "Повернись живим".

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"Нині оборону на цьому напрямку тримають бійці 92-ої бригади. Вони, захисники України, попри гостинність зі своїми, завжди жорсткі з окупантами й готові за будь-яких погодних умов дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше житель тимчасово непідконтрольної Україні Горлівки Донецької області Михайло показав свіжі фото з окупованого міста.