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Волонтери показали фото із шахти Бутівка на Донбасі, де точилися криваві бої

15:52, 20 листопада 2018
Війна
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Передову на Донбасі засипало снігом / фото facebook.com/backandalive

Світлини із шахти "Бутівка", за яку взимку 2015 року точилися криваві бої, опублікували волонтери фонду "Повернись живим".

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"Нині оборону на цьому напрямку тримають бійці 92-ої бригади. Вони, захисники України, попри гостинність зі своїми, завжди жорсткі з окупантами й готові за будь-яких погодних умов дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні. 

Раніше житель тимчасово непідконтрольної Україні Горлівки Донецької області Михайло показав свіжі фото з окупованого міста.

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Теги: #Донбас#фото#шахта Бутівка