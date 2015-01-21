Міноборони підтверджує взяття в полон українських військових

Про це у середу ввечері повідомила прес-служба відомства.

Водночас кількість полонених у міністерстві не назвали.

"Супротивник несе численні втрати у значно більших обсягах, ніж ми", - зазначили в повідомленні.

Окрім того, у Міноборони підтвердили інформацію про обвал перекриття у Донецькому аеропорті.

"У районі аеропорту міста Донецьк продовжуються запеклі бойові дії. Терористичні війська дійсно підірвали перекриття нового терміналу аеропорту. Є загиблі серед військовослужбовців української армії та поранені", - сказано в інформації.

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"Наші воїни продовжують залишатися у будівлях та території аеропорту та на опорних пунктах навколо летовища. Під час ведення бойових операцій наші військові користуються знанням місцевості для утримання позицій та продовження оборони", - додали в Міноборони.