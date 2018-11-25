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Ситуація на Донбасі: бойовики використовують заборонену зброю, поранені двоє військових

19:17, 25 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому 5 обстрілів ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного – таку ж зброю, але калібром 82 мм", - йдеться в повідомленні. 

Згідно з інформацією, у разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

У штабі також повідомили, що внаслідок бойових дій, два військовослужбовці ЗСУ отримали поранення.

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Теги: #війна на Донбасі#обстріли бойовиків#ситуація на Донбасі