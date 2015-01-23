СБУ вимагає посилити охорону залізничних мостів і офісів волонтерських організацій

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це він заявив під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій.

Наливайченко наголосив, що "Укрзалізниця" і держпідприємства, які зараз перебувають під особливою увагою і на які ми покладаємося найбільше, повинні перейти в режим, рекомендований правоохоронними органами та антитерористичних штабом".

За його словами, режим полягає в обов'язковій збройній охороні важливих вантажів, насамперед з енергоносіями, а також цілодобовій охороні всіх мостів і шляхів, інших стратегічних об’єктів.

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Наливайченко висловився за запровадження цілодобового відеомоніторингу будівель, де розташовані офіси патріотичних, волонтерських та інших громадських організацій, які сьогодні стають об’єктами нападів.

«Громадськість має бути партнерами правоохоронців і в боротьбі з тероризмом, і в наведенні порядку на вулицях, безумовній довірі між владою на місцях і людьми, які живуть у Донецькій та Луганській областях», – зазначив Наливайченко.