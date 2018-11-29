Прикордонники на Одещині приведені у повну бойову готовність (відео)

Аби посилити контроль на кордоні, створюють резервні групи швидкого реагування.

Прикордонники на Придністровській ділянці кордону з Молдовою приведені у повну бойову готовність.

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Збільшили кількість патрулів і посилили контроль при перевірці іноземців, які приїжджають до України, йдеться в сюжеті ТСН.

На Одещині в пункті пропуску Кучурган напередодні не пропустили через кордон п’ятеро людей, троє з яких - росіяни. Вони не змогли пояснити мету візиту до України.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан не передбачає наступальних дій української армії, але за наказом керівників Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ забезпечується передислокація підрозділів українських військ в район можливої атаки з боку Росії.