Бойовики обстріляли пропускний пункт "Майорське" на Донбасі

Збройні формування РФ з боку Горлівки обстріляли із стрілецької зброї різного калібру контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське".

Ввечері 27 листопада проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське". Про це поінформувала українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі (СЦКК) на сторінці штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

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"Збройні формування РФ з боку Горлівки обстріляли із стрілецької зброї різного калібру контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське". Факт обстрілу відразу був зафіксований черговою зміною українських прикордонників. Наступного дня перед початком роботи КПВВ "Майорське" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці і часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю №54 КПВВ від попадання кулі невизначеного калібру", – йдеться в повідомленні.

За даними СЦКК, куля пробила зовнішню стінку модуля і застрягла в його внутрішній перегородці.

"Людських жертв і поранень вдалося уникнути, так як КПВВ "Майорське" в нічний час доби не працює", – зазначили в СЦКК.