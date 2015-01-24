Військові посилюють оборону Маріуполя - Генштаб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це повідомив в.о. заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Бесараб.

«Українські військові готові для ведення бойових дій з метою стримання та нейтралізації сил противника. Наразі відпрацьовані всі елементи оборони, яка досить потужна, ешелонована та має всі сучасні елементи, як вогневого ураження, так і інженерного обладнання. Відповідна робота продовжуються й надалі, наші воїни готові для відбиття ударів».

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