Опубліковано відео моменту удару Градів по Маріуполю

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які в суботу, 24 січня, відвідали місце обстрілу в Маріуполі (Донецька область)підтвердили, що обстріл проводився з підконтрольної самопроголошеній ДНР території.

Високий представник ЄС Фредеріка Могерини заявила, що ескалація ситуації на сході України неминуче призведе до подальшого погіршення відносин між Москвою і Брюсселем і закликала Росію припинити підтримувати сепаратистів.

Вранці 24 січня бойовики обстріляли Маріуполь з реактивних систем залпового вогню Град. На даний момент кількість жертв обстрілу зросла до 30, серед загиблих двоє дітей.