Опубліковано відео моменту удару Градів по Маріуполю
00:06, 25 січня 2015Війна
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На Youtube з'явився запис із відеореєстраторів, які зафіксували момент удару реактивної артилерії бойовиків по Маріуполю.
скріншот відео
Як повідомляв УНІАН, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які в суботу, 24 січня, відвідали місце обстрілу в Маріуполі (Донецька область)підтвердили, що обстріл проводився з підконтрольної самопроголошеній ДНР території.
Високий представник ЄС Фредеріка Могерини заявила, що ескалація ситуації на сході України неминуче призведе до подальшого погіршення відносин між Москвою і Брюсселем і закликала Росію припинити підтримувати сепаратистів.
Вранці 24 січня бойовики обстріляли Маріуполь з реактивних систем залпового вогню Град. На даний момент кількість жертв обстрілу зросла до 30, серед загиблих двоє дітей.
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