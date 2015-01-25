Бірюков розказав, які території України бойовики хочуть захопити

22:20, 25 січня 2015
Війна
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У планах бойовиків захопити решту поки що неокупованих ними районів Донецької та Луганської областей. А потім – зробити із Донбасу зону "замороженого" конфлікту з вимогою, аби регіон фінансувався із Києва.

REUTERS

 

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень розповів один із найвідоміших українських волонтерів, радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"Вони планували наступ на 16-17 січня. Це не повномасштабний наступ, як багато хто його бачить і уявляє собі - скажімо, танкові колони до Києва, бомбардування Львова. Їх бажання – закріпити "ДНР" і "ЛНР" у кордонах Донецької і Луганської областей. А потім - поставити нас перед фактом, що ми повинні визнати ці території, як територію замороженого конфлікту, почати їх відновлювати за рахунок нашого бюджету, годувати їх за рахунок нашого бюджету. Але ж ми на це не йдемо", - підкреслив Бірюков.

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У терористів немає переваги в живій силі, аби почати повномасштабний наступ на решту частини України, наголосив радник президента.

Лише протягом січня на Донбасі знищили до тисячі бойовиків та російських найманців.

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