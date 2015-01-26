Під Санжарівкою на Донеччині тривають запеклі бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

«Запеклі бої відбуваються поблизу села Санжарівка Артемівського району Донецької області», - зазначив він.

Читайте також"Кіборги" контролюють пожежну частину, диспетчерську вежу та злітну смугу аеропортуЗа словами Польового, «бойовики атакували взводний опорний пункт Збройних сил України, 6 разів обстрілявши його з установок БМ-21 «Град».

Як повідомляв УНІАН, за добу на сході України в зоні АТО загинули 7 українських військових, 24 отримали поранення.