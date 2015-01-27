У штабі АТО уточнили кількість поранених бійців за добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок збройних сутичок ми втратили 9 українських військовослужбовців, ще 30 отримали поранення", - сказав Лисенко.

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