У штабі АТО уточнили кількість поранених бійців за добу
13:10, 27 січня 2015Війна
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У штабі АТО підтвердили загибель за добу 9 українських військовослужбовців, ще 30 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок збройних сутичок ми втратили 9 українських військовослужбовців, ще 30 отримали поранення", - сказав Лисенко.
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