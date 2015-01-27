За добу в зоні АТО загинули 9 військових, 29 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу.

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