На Луганщині через артилерійські обстріли бойовиків загинула жінка

Бойовики обстрілюють з артилерії м. Щастя Луганської області, в результаті чого загинула мешканка.

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, терористи "Луганської народної республіки" з боку Веселої Гори сьогодні вдень обстріляли м. Щастя з артилерії. Є прямі влучання снарядів у житлові будинки на вул. Республіканській.

Два будинки пошкоджено (снаряди потрапили у дах), за попередніми даними, власниця одного з них загинула на місці від одержаних травм.

Станом на 16.10 обстріл тривав, тому одержати достовірну інформацію з місця події поки неможливо.

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За даними Москаля, ремонтні бригади протягом дня зуміли усунути пошкодження газопроводу (замінили кілька метрів пошкодженої труби) і почали закачувати в систему газ, але стався новий обстріл.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько години ночі бойовики "ЛНР" здійснили масований артилерійський обстріл м. Щастя. У результаті було пошкоджено газопровід високого тиску (близько трьох метрів труби діаметром 219 мм).

Щастя, а також сусідні населені пункти Передільське, Геївка, дачний кооператив «Городник», частина сел. Петрове (зокрема хлібокомбінат) залишилися без газу. Також у результаті обстрілу пошкоджено центральний колектор, що подає тепло.

Вранці у м. Щастя було тихо.