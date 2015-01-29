Бойовики обстріляли Попасну під час вивезення пацієнтів психоневрологічного інтернату

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Москаль нагадує, що сьогодні, 29 січня, соціальні служби почали вивезення пацієнтів Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату в безпечне місце.

"Протягом останніх півтора тижні райцентр інтенсивно обстрілюється з артилерії, мінометів та «Градів» козаками так званого всевеликого войска донского з боку окупованого Первомайська. Щоб уберегти пацієнтів від обстрілів, було прийнято рішення перевести їх в аналогічний заклад Новоайдарського району. Однак, коли до інтернату під’їхали автобуси, Попасну обстріляли з "Градів", - написав він.

Читайте такожОпубліковано фотографії обстріляної бойовиками Попасної"Снаряди вибухнули в житловому кварталі по сусідству з інтернатом, - повідомив Москаль. – Тобто терористи цілеспрямовано відкрили вогонь, дізнавшись про накопичення людей і автобуси в мікрорайоні. Ніхто з пацієнтів не постраждав, однак внаслідок обстрілу поранені двоє місцевих мешканців".

За словами голови Луганської ОДА, "нашим службам вдалося вивезти 28 осіб, решту доставлять у безпечне місце пізніше".