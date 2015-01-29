Південно-західну частину Луганська обстріляли з РСЗО "Смерч" - ОБСЄ з посиланням на служби бойовиків
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що південно-західну частину Луганська обстріляли з використанням касетних бомб.
Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ, опублікованому сьогодні.
28 січня моніторингова місія відвідала Артемівський район у південно-західній частині Луганська, щоб ознайомитися та зробити оцінку пошкоджень будівель, що було спричинено - за повідомленнями - нічними обстрілами 27 січня.
Зокрема, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії відвідали 16 будинків та провели розмови з їх власниками та іншими жителями. Під час спілкування місцеві жителі повідомили, що їхній район учора було обстріляно двічі: вперше о 18.10, вдруге - близько 22.45.
Читайте такожОБСЄ відправила патруль в Дебальцеве для спостереження за евакуацією людей"Співрозмовники з "регіонального управління з надзвичайних ситуацій" повідомили, що в зону обстрілу потрапило 7 ракет з касетними (кластерними) боєголовками з реактивної системи залпового вогню "Смерч", - відзначається в повідомленні.
Інших подробиць спостерігачі ОБСЄ не повідомляють, але підкреслюють, що продовжують відстежувати такі повідомлення.