Південно-західну частину Луганська обстріляли з РСЗО "Смерч" - ОБСЄ з посиланням на служби бойовиків

Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ, опублікованому сьогодні.

28 січня моніторингова місія відвідала Артемівський район у південно-західній частині Луганська, щоб ознайомитися та зробити оцінку пошкоджень будівель, що було спричинено - за повідомленнями - нічними обстрілами 27 січня.

Зокрема, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії відвідали 16 будинків та провели розмови з їх власниками та іншими жителями. Під час спілкування місцеві жителі повідомили, що їхній район учора було обстріляно двічі: вперше о 18.10, вдруге - близько 22.45.

Читайте такожОБСЄ відправила патруль в Дебальцеве для спостереження за евакуацією людей"Співрозмовники з "регіонального управління з надзвичайних ситуацій" повідомили, що в зону обстрілу потрапило 7 ракет з касетними (кластерними) боєголовками з реактивної системи залпового вогню "Смерч", - відзначається в повідомленні.

Інших подробиць спостерігачі ОБСЄ не повідомляють, але підкреслюють, що продовжують відстежувати такі повідомлення.