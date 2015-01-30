"Айдар" спростовує інформацію про розформування

Про це йдеться в повідомленні прес-служби батальйону в соцмережі. "Будь-які інформаційні повідомлення про розформування нашої військової частини є провокацією! Юлія Євдокимова не є прес-секретарем батальйону "Айдар" і не має права робити заяви від імені в/ч В2950 (до 17.01.2015 - в/ч В0624) батальйону "Айдар", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про розформування "Айдара" з посиланням на прес-секретаря батальйону Юлію Євдокимову.