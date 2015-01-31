Сили АТО почали звільнення Вуглегірська - Семенченко

Сили АТО почали звільнення міста Вуглегірська від бойовиків, які закріпилися там за останні кілька днів.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

«31.01 згідно з Наказом штабу АТО почалося визволення міста Вуглегірська частинами ЗСУ, Нацгвардії і батальйонами міліції», - пише Семенченко.

За його словами, йдуть важкі бої на підступах і в самому місті. «Оборона противника була прорвана в декількох напрямках», - додає він.

Семенченко наголошує, що війська АТО, які обороняють місто, протягом декількох годин активно допомагають розвиватися наступу.

В ході боїв противник використовує важку бронетехніку, фугаси і артилерію.

« Під час розвитку операції противник завдав ряд контрударів в районі Чорнухіного, Єнакієвого і ряду інших опорних пунктів. Противником було задіяно понад 15 танків і значну кількість БТР. В зоні ЗСУ, Нацгвардія, батальйони міліції відбивають контратаки противника», - повідомляє Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, російсько-терористичні війська продовжують посилювати свою угрупування під Вуглегірськом, перекидаючи туди додаткові сили.

У прес-центрі АТО повідомили, що ситуація у Вуглегірську залишається напруженою, тривають бої.