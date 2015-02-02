В Тельмановому під обстріл потрапила районна лікарня: зруйновані три відділення і лабораторія

Як повідомили 0629 місцеві жителі, сила вибухів була такою, що в лікарні не залишилося жодного цілого вікна, металеві двері і лутка вибуховою хвилею були відкинуті на далеку відстань.

«Зруйновані також лабораторія, будівлі, де розташовувалися гінекологічне, пологове та дитяче відділення. В районній поліклініці вибиті шибки», - розповідають мешканці.

За їх словами, в пологовому відділенні під час обстрілу перебувала жінка з новонародженою дівчинкою.

Маму, якій напередодні зробили операцію кесарів розтин, з малою опустили в підвал, де вони і пересиджували час обстрілу.

Читайте такожУ Світлодарську бойовики обстріляли лікарню, є жертвиЖителі Тельманового кажуть, що буквально тиждень тому в лікарні ледь встигли засклити розбиті під час обстрілів 24 і 25 січня вікна.

Жителі Тельманівського району не знають, де вони тепер будуть отримувати медичну допомогу, і скільки часу знадобиться, щоб відновити зруйновану лікарню.

«Обстріл стався ввечері, коли в лікарні практично не було людей, що і дозволило уникнути жертв і постраждалих», - кажуть люди.