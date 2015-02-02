Канада передала українським військовим зимову уніформу і взуття

Сьогодні міністр оборони Степан Полторак та посол Канади в Україні Роман Ващук презентували його, повідомляє радіо "Свобода". Загалом було отримало близько 30 тис. комплектів зимової форми та 70 тис. пар взуття.

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За словами міністра оборони, частина екіпірування вже доправлена військовим, які зараз перебувають в зоні АТО, решту отримають нещодавно мобілізовані військові.

Посол Канади Роман Ващук зазначив, що це лише перший етап допомоги. За його словами, канадський уряд вже виділив кошти на індивідуальні аптечки для українських військових, розробляється проект фінансування мобільного госпіталю.

Отримання та розподіл гуманітарної допомоги між різними військовими частинами відбувався за співпраці та під контролем волонтерів. Усього було отримано три партії з зимовим обмундируванням для українських військових. Остання поставка відбулася 29 січня.