Канада відправила в Одесу два кораблі з екіпіровкою для українських військових

Про це заявив радник президента та міністра оборони України Юрій Бірюков, повідомляють Подробности.

"Два кораблі з Канади завтра зайдуть в Одеський морський порт", - повідомив Бірюков.

Він підкреслив, що іноземна допомога, яка прибуває, розподіляється між учасниками АТО під суворим контролем волонтерів.

Партія допомоги з Канади, яка прибула в Україну в середині листопада, "була оприбуткована поштучно" під контролем волонтерів, і доставлена в 93-ю механізовану бригаду і видана бійцям у присутності представника канадського посольства.

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Бірюков повідомив, що прибуття третьої партії канадської допомоги очікується 14-16 січня.

Як повідомлялося, 30 листопада в Київ прибув літак з першою військовою допомогою від Канади, який доставив захисне спорядження, медикаменти й теплий одяг для військовослужбовців.

Канада планує відправити в Україну військову допомогу на загальну суму 11 млн доларів.