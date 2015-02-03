Відступ бойовиків стримують російські загороджувальні загони, вони "женуть" людей на штурм - штаб АТО

Російські війська почали застосовувати практику загороджувальних загонів, щоб силою змушувати бойовиків йти у наступ на позиції українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВчора бойовики здійснили 7 атак на Маріуполь із застосуванням мінометів, артилерії та "Градів" (відео)

Речник розповів, що внаслідок бойових дій Збройних сил Україна у відповідь на обстріли і напади бойовиків та Збройних сил Російської Федерації неподалік населених пунктів Попасна, Дебальцево, Вуглегірська та інших, зафіксовані значні втрати серед бойовиків «ДНР» та «ЛНР», "казаків", російських найманців і військовослужбовців, а також ворожої військової техніки. "Це призводить до масового самовільного залишення ними незаконних збройних формувань і, за оперативними даними, відступ бойовиків від Вуглегірська стримували загороджувальні загони дивізій внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації імені Дзержинського", - відзначив Лисенко.

Лисенко пояснив, що під час спроби незаконними озброєними формуваннями штурмувати Вуглегірськ, ті на очах своїх бойовиків, гинули на відкритому місці, тому що у українських сил була можливість «накривати» їх. «Вони вийшли з населених пунктів, вийшли на відкриту місцевість, і нам ніщо не заважало відкрити по них вогонь. Паніка, яка створилася, коли вже була масова загибель бойовиків і підбитої бронетехніки, вона змусила почати відступ, але російське командування упередило цю ситуацію", - додав речник.

Читайте такожРосійські військові провели в одному з районів Донецька насильницьку «евакуацію» жителів - ІС

За його словами, російські війська силою змушували бойовиків повертати на передову і продовжувати штурм.

Лисенко проінформував, що цей факт підтверджений з кількох джерел, а також самими полоненими, яких захопили після бою.

"Такого випадку ми ще не згадували, щоб був загороджувальний загін для того, щоб гнати вперед людей, тим більше, наскільки нам відомо, у цьому штурмі брали участь десантники з Ульянівської бригади", - підсумував Лисенко.