З Дебальцевого за сьогодні евакуйовали 150 осіб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника ГУМВС України в Донецькій області Ілля Ківа.

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