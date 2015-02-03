З Дебальцевого за сьогодні евакуйовали 150 осіб
15:56, 03 лютого 2015Війна
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Впродовж сьогоднішнього дня з Дебальцевого на контрольовану українською владою територію вивезено 150 жителів.
Впродовж дня з Дебальцевого евакуйовано 150 жителів / facebook.com/kivailya
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника ГУМВС України в Донецькій області Ілля Ківа.
Читайте такожБойовики обстріляли міськраду Дебальцевого"Сьогодні евакуювали 150 чоловік із Дебальцевого - жінки, діти, літні люди... Завтра поїдемо знову. Ситуація дуже важка - не вистачає медикаментів у місті. Наше завдання - зберігти життя мирних громадян", - зазначив Ківа.
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