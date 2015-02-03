Сили АТО утримують позиції біля Дебальцевого, бойовики зазнають втрат

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

"Біля Дебальцевого Збройні сили України жодних позицій не залишали, ніякого оточення немає, а ворог дорого заплатив за примарні сподівання захопити хоча б метр української землі.

Читайте такожУкраїнські військові знищили 2 танки і мінометний розрахунок бойовиківТак, за попередніми даними, 2 лютого втрати противника склали 157 чоловік вбитими, серед них лише в районі Дебальцевого – 84. 281 терорист був поранений. Також нашими вояками знищено важку вогнеметну систему "Буратіно", 4 гармати, 4 автомобілі та 18 бойових броньованих машин", - йдеться в повідомленні.