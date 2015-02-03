Сили АТО утримують позиції біля Дебальцевого, бойовики зазнають втрат
20:11, 03 лютого 2015Війна
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Сили АТО продовжують тримати позиції біля Дебальцевого, противник зазнає значних втрат.
REUTERS
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.
"Біля Дебальцевого Збройні сили України жодних позицій не залишали, ніякого оточення немає, а ворог дорого заплатив за примарні сподівання захопити хоча б метр української землі.
Читайте такожУкраїнські військові знищили 2 танки і мінометний розрахунок бойовиківТак, за попередніми даними, 2 лютого втрати противника склали 157 чоловік вбитими, серед них лише в районі Дебальцевого – 84. 281 терорист був поранений. Також нашими вояками знищено важку вогнеметну систему "Буратіно", 4 гармати, 4 автомобілі та 18 бойових броньованих машин", - йдеться в повідомленні.
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