Місія ОБСЄ втратила контакт зі своїм безпілотником біля Маріуполя
21:54, 04 лютого 2015Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні втратила контакт з одним із своїх безпілотників в районі Маріуполя.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ, передає "Апостроф". "СММ втратила контакт з одним з чотирьох безпілотних літальних апаратів 3 лютого приблизно о 17.00, в 16 км на північ від контрольованого урядом Маріуполя",- йдеться у звіті місії.
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Згідно з інформацією, місія ОБСЄ намагається відновити зв'язок з безпілотником і в зв'язку з цим звернулася до українських правоохоронців на місці події.
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