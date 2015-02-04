Місія ОБСЄ втратила контакт зі своїм безпілотником біля Маріуполя

21:54, 04 лютого 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні втратила контакт з одним із своїх безпілотників в районі Маріуполя.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ, передає "Апостроф". "СММ втратила контакт з одним з чотирьох безпілотних літальних апаратів 3 лютого приблизно о 17.00, в 16 км на північ від контрольованого урядом Маріуполя",- йдеться у звіті місії.

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Згідно з інформацією, місія ОБСЄ намагається відновити зв'язок з безпілотником і в зв'язку з цим звернулася до українських правоохоронців на місці події.

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