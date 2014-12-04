Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні моніторингової місії ОБСЄ. 2 грудня близько 14.00 безпілотний літальний апарат ОБСЄ перебував у небі над територією, яка розташована в 3 км на південний схід від Павлополя (в 25 км на північний схід від Маріуполя), де відбуваються збройні сутички.

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"Безпілотник помітив військового типу вантажівку, навколо якої перебували 6 осіб. Майже відразу від 8 до 10 пострілів були випущені з 23-мм зенітної установки ЗУ-23 під час обстрілу безпілотного літального апарату місії", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ні один постріл не влучив в безпілотник.

Спостерігачі повідомляють, що пізніше в 4 км від місця обстрілу безпілотник зафіксував 3 танки і бронетранспортер.

Майже через 2 години після обстрілу в місці, яке розташоване приблизно в 7 км на південний схід від місця зазначеного інциденту, спостерігачі зафіксували 2 танки.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленнями РНБО, населений пункт Павлопіль постійно потрапляє під обстріл бойовиків.