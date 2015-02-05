В Авдіївці внаслідок обстрілу коксохімічного заводу загинув робітник

На момент обстрілу у цехах перебували люди. Один працівник загинув, кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу групи "Метінвест", якій належить завод.

Директор з комунікацій СКМ Наталя Ємченко на своїй сторінці в Facebook доповнює, що загиблому робітникові було 25 років, у нього залишилися двоє дітей.

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За її даними, поранено 8 заводчан. Постраждалі були доставлені в центральну міську лікарню, де їм надали першу допомогу. Оскільки авдіївська лікарня також знаходиться під обстрілом, поранених повезли в лікарню Димитрова.