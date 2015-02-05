У Попасній через обстріли загорівся хлібозавод, є постраждалі - ІС
В населеному пункті в результаті активних бойових дій зруйновані будівлі.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.
«У н. п. Попасна в результаті артилерійського вогню бойовиків були частково зруйновані ряд житлових будинків та підприємств, у т. ч. місцевий хлібозавод (виникла пожежа). Є постраждалі серед мирного населення», - пише Тимчук.
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У той же час, за інформацією ІС, серед бойовиків, знищених в боях за Чорнухине, ідентифікований так званий «військовий комендант» Перевальська.
«Хтось Р. С. Ширко, «підполковник», представник російських «козаків» - потрапив під вогневий удар української артилерії разом з групою бойовиків з н. п. Перевальськ», - повідомив Тимчук.