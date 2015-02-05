В Дебальцевому міліція врятувала сім'ю, яка чотири доби провела під завалами будинку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Міліціонери знайшли двох літніх людей і дівчину. Люди сильно ослабли, адже перебували без їжі і води близько 4 діб. Їм була надана вся необхідна допомога", - сказав Лисенко.

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Він також повідомив, що протягом вчорашнього дня з міст Дебальцеве, Світлодарськ вивезено 206 осіб, у тому числі 20 дітей, а також з міста Авдіївка - 84 особи, у тому числі 12 дітей.

Крім того, Лисенко зазначив, що також вчора у Дебальцеве було відправлено 6 тонн питної води, 1500 буханок хліба, 30 ящиків продуктів харчування, 16 рулонів поліетиленової плівки і бензин для заправки електрогенераторів. "Завдяки генераторам, які були доставлені українськими рятувальниками, у місті працюють лікарні, школи та бомбосховища. Враховуючи нагальні потреби, вирішується питання щодо збільшення кількості таких автономних джерел енергопостачання", - зауважив спікер АТО.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що з Дебальцевого вивезли 168 осіб.