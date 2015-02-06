Сили АТО виявили бойовиків, які обстрілювали житлові райони Авдіївки під виглядом батальйону "Айдар"
Сили АТО виявили диверсійну групу бойовиків, які під виглядом бійців батальйону "Айдар" обстрілювали житлові райони Авдіївки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
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Він розповів, що бойовики продовжують інформаційну кампанію з метою дискредитації Збройних сил України та інших формувань. "За оперативними даними, в районі міста Авдіївка виявлена диверсійно-розвідувальна група незаконного збройного формування, яке здійснює обстріл сил АТО і житлові масиви під виглядом бійців батальйону "Айдар". Офіційно заявляємо, що цей батальйон несе службу на Луганщині і жодного військовослужбовця цього підрозділу в Авдіївці немає", - наголосив Лисенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що сайт бойовиків опублікував фото, доводить, що лікарню в Донецьку обстріляли вони.