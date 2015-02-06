Сили АТО виявили бойовиків, які обстрілювали житлові райони Авдіївки під виглядом батальйону "Айдар"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

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Він розповів, що бойовики продовжують інформаційну кампанію з метою дискредитації Збройних сил України та інших формувань. "За оперативними даними, в районі міста Авдіївка виявлена диверсійно-розвідувальна група незаконного збройного формування, яке здійснює обстріл сил АТО і житлові масиви під виглядом бійців батальйону "Айдар". Офіційно заявляємо, що цей батальйон несе службу на Луганщині і жодного військовослужбовця цього підрозділу в Авдіївці немає", - наголосив Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що сайт бойовиків опублікував фото, доводить, що лікарню в Донецьку обстріляли вони.