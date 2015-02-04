Сайт бойовиків опублікував фото, яке доводить, що лікарню в Донецьку обстріляли вони
"Державне" інформагентство сепаратистів "Донецьке агентство новин" надрукувало фотографію, яка доводить, що лікарню в Донецьку у середу обстріляли бойовики.
На фотографії чітко видно, що артилерійський удар влучив у фасад міської поліклінічної лікарні № 27, який виходить на Донецьк, повідомляє Остров.
Це доводить, що снаряди або міни були випущені з території міста, підконтрольної терористам.
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"Причому підписом до фотографії повідомляється, що за даними "міністерства оборони ДНР", "вогонь по Текстильнику ведеться українськими силовиками з боку міста Мар'їнка"", - сказано в повідомленні видання.
Однак Мар'їнка, яка контролюється українськими силовиками, розташована з боку протилежного від потерпілого внаслідок обстрілу фасаду лікарні. Снаряди, випущені з Мар'їнки, ніяк не могли влучити у фасад лікарні з боку Донецька.
Раніше УНІАН повідомляв, що під обстріл бойовиків в Донецьку крім лікарні потрапили дитячий сад і стоматологія. Внаслідок обстрілу загинула як мінімум одна людина. Бойовики стверджують, що на території лікарні загинуло від 5 до 15 людей.