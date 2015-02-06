Найбільш напруженим у зоні АТО залишається Дебальцівський напрямок

Зазначається, що обстріли позицій українських військ вздовж лінії розмежування з незаконними збройними формуваннями продовжуються.

Повідомляється, що зранку терористи обстріляли з мінометів, гранатометів, артилерії населенні пункти: Троїцьке, Рідкодуб, Дебальцеве, Санжарівку, Міус, Чернухіне.

Під вогонь реактивних систем залпового вогню потрапили Нова Григорівка, Попасна.

В районі Чернухіного та Рідкодуба злочинці намагались атакувати армійські позиції. Усі атаки було успішно відбито із значними втратами для противника.

«Крім цього злочинці активізувались на Луганському напрямку. Чотири рази було обстріляно селище Кримське. Найманці використовували танки, міномети, артилерійські установки. Там бандити невдало намагались штурмувати українські позиції. На цьому напрямку під вогнем опинились Новотошківське та Щастя», - повідомляють в АТО.

На Маріупольському напрямку було відносно спокійно. На Донецькому напрямку обстрілів зазнали Невельське, Пєскі, Красногорівка, Водяне.

Читайте такожСили АТО провели успішну операцію в районі села Рідкодуб - Цеголко«Слід додати, що вчора ввечері, спільним центром контролю та координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін досягнуто домовленостей щодо припинення вогню 6-7 лютого в районі міста Дебальцеве (з 10.00 до 14.00). Та на ділянках доріг Дебальцеве-Вуглегірськ та Дебальцеве-Артемівськ (з 8.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00). Основна мета домовленостей - евакуація місцевих жителів з Дебальцевого в міста Артемівськ та Вуглегірськ», - інформують в прес-центрі.