ООН нарахувала понад 1,5 млн переселенців з Донбасу

Кількість внутрішніх переселенців в Україні сягнула 980 тисяч людей.

Такі дані оприлюднило Агентство ООН у справах біженців, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Іще 600 тисяч українців змушені були виїхати з країни до Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Угорщини та Румунії.

За оновленими даними ООН, жертвами війни на Донбасі стали майже 5,5 тисяч людей, а кількість поранених за весь час конфлікту сягнула майже 12,5 тисяч.

Читайте такожВ Україні з'явився омбудсмен з переселенцівНатомість президент Петро Порошенко на конференції у Мюнхені назвав інші цифри. За даними глави держави, в Україні загинули 1432 бійці та понад 5600 мирних жителів.

Також глава держави сказав, що в Україні мільйон внутрішніх біженців із Донбасу супроти 70 тисяч у РФ.