ОБСЄ: мешканці Дебальцевого не захотіли евакуюватися на територію "ДНР"

Жителі Дебальцевого Донецької області воліли евакуюватися з обстрілюваного міста на територію, підконтрольну владі України. Про це свідчать дані звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає LB.ua.

В опублікованому в неділю звіті СММ за 6 лютого говориться, що спостерігачі зафіксували близько 50 автобусів, які прибули з Донецька, який знаходиться під контролем "ДНР", і з Краматорська, що на підконтрольній Україні території .

"Тим, хто хотів покинути місто, було надано вибір між двома пунктами. В автобусах, які були надані для від'їзду в ДНР, було близько 40 чоловік на борту, в той час як 766 осіб виїжджали на території, що контролює український уряд, згідно з даними, наданими в Спільному центрі з контролю і координації", - йдеться у звіті СММ.

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За даними ДСНС, у п'ятницю з Дебальцевого, поруч розташованих сіл Новогригорівка, Комуна і Красний пахар Артемівського району, смт Миронівське Дебальцівської міськради, а також з Авдіївки були евакуйовані 753 особи, в т. ч. 81 дитина та 3 особи, які не могли пересуватися самостійно. Для вивозу людей було задіяно 25 автобусів, 2 броньованих автомобіля "КрАЗ" і 2 карети "швидкої допомоги".

За даними відомства, всього з 28 січня по 6 лютого з Авдіївки, Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів було вивезено 3876 осіб, з них 794 дитини і 78 осіб, які не могли самостійно пересуватися.

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7 лютого, за даними штабу АТО, було евакуйовано 359 осіб, у т. ч. 41 дитина та 2 особи, які не можуть самостійно пересуватися. З м. Дебальцевого, сіл Новогригорівка, Комуна та смт Миронівське було вивезено 262 людини, з сусіднього смт Чорнухине Попаснянського району Луганської області виїхали 69 особи, а з Авдіївки - 30 осіб.