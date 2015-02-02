Бойовики «ДНР» анонсували старт загальної мобілізації через 10 днів

Про це заявив так званий «голова ДНР» Олександр Захарченко, передає ТАСС.

"Планується мобілізувати до 100 тисяч чоловік", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів.

Президент Петро Порошенко повідомив, що з 20 січня громадянам вручено 73 тис. повісток, за тиждень записалися добровольцями на службу понад 2,5 тис. патріотів.

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