Бойовики «ДНР» анонсували старт загальної мобілізації через 10 днів
11:20, 02 лютого 2015Політика
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Через 10 днів бойовики «ДНР» планують оголосити загальну мобілізацію і мобілізувати 100 тисяч осіб.
REUTERS
Про це заявив так званий «голова ДНР» Олександр Захарченко, передає ТАСС.
"Планується мобілізувати до 100 тисяч чоловік", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів.
Президент Петро Порошенко повідомив, що з 20 січня громадянам вручено 73 тис. повісток, за тиждень записалися добровольцями на службу понад 2,5 тис. патріотів.
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